Toter und Schwerverletzter bei Crash auf Autobahn!

Gleich mehrere Notrufe gingen gleichzeitig bei der Rettungsleitzentrale ein, als auf der A8 bei Pichl bei Wels der rumänische Klein-Laster den Sattelschlepper von hinten rammte. Er verkeilte sich unter dem Lkw. Ein Großaufgebot an Rettungskräften eilte sofort an den Unfallort - für einen 21-jährigen Insassen, laut ersten Informationen stammt er aus Rumänien, kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der zweite Insasse, ein 32-jähriger Mann, wurde aus dem Wrack befreit und schwer verletzt in den Schockraum des Klinikum Wels eingeliefert. Die Unfallursache ist noch völlig unklar.