Jugendliche wählen „Mir-egal“-Haltung ab

Eine tendenziell sinkende Wahlbeteiligung, wenig Begeisterung für Politik, kaum Mitgestaltung: Diesen Jugend-Befund will man in Weiz nicht hinnehmen, sondern das Interesse an Politik wecken. Und das nicht nur bei Schülern: Am Gründonnerstag waren 40 Lehrlinge der Industrieriesen Siemens und Andritz zu Gast.