Drama um Irische Wolfshunde „Briana“ und „Cody“

Rassegerechter Pflegeplatz gefunden

Im Zuge der Recherchen wurde auch der neue Tierschutzlandesrat Gottfried Waldhäusl auf den Fall aufmerksam. Am Mittwoch traf sich der FP-Mandatar mit dem Tullner Amtstierarzt Christoph Hofer-Kasztler zur Aussprache – und gibt nun Entwarnung: „Nach der Beschwerde über die nicht artgerechte Haltung im Tierheim wurde so schnell wie möglich ein privates Quartier für die beiden Hunde in der Region aufgestellt“, so Waldhäusl. Dort haben „Briana“ und „Cody“ jetzt die Betreuung, die sie brauchen, und reichlich Auslauf.