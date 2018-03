Österreichs kleinstes Derby steigt am Ostermontag

Die beiden Klubs haben zwei Sportplätze, jeweils am anderen Ende des Dorfes und zwei Nachwuchsabteilungen. Es ist aber keine politische Rivalität mehr zwischen den Klubs vorhanden, sondern nur noch sportliche. Seinerzeit war es so, dass bei dem einen Verein zu viele Leute waren und so hat sich dann ein zweiter Verein, der UFC, gegründet", erzählte der UFC-Fan Manfred Krist in einem ORF-Interview vom Urkonflikt.