Familienbetrieb investierte groß in Standort

Drei Millionen Euro Investitions-Kosten! Da griff ein Salzburger Familienbetrieb ordentlich in die Tasche, um am Markt weiter an vorderster Front mitzumischen. Zweirad Hauthaler an der Moosstraße hat ein Jahr Bauzeit hinter sich, präsentiert sich nach dem Facelifting topmodern und fast doppelt so groß. Junior-Chef Christoph Hauthaler über Mut, Trends und Teamstärke.