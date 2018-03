Von Leiter gestürzt: 80-Jähriger verstorben

Jener 80-jährige Unterländer, der am Dienstag in Ebbs beim Schneiden von Ästen eines Nussbaumes von einer Leiter gestürzt war, ist am Mittwoch in der Innsbrucker Klinik an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Pensionist war rücklings auf den Asphaltboden gestürzt und hatte sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen.