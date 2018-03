Ein neuer Weltrekordversuch auf dem Snowbike

„Es ist zu schaffen, aber es darf nicht viel dazwischenkommen“, freut sich Hermann Koch schon auf die Herausforderung. Der begeisterte Snowbiker und Besitzer einer Skischule in Obertauern steht mit dem neuen Versuch vor seinem fünften Guinness World Record. In der aktuellen Ausgabe des Buches der Rekorde ist er schon vertreten: Er schaffte in einer Minute gleich 24 360-Grad-Umdrehungen mit seinem Snowbike. Schauplatz war eine Piste am Kitzsteinhorn in Kaprun.