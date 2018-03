Nach Notruf aus Gresten: Land schickt Spitalsärzte

Eine von zwei Kassen-Planstellen war seit mehr als einem Jahr in Gresten unbesetzt. Nun ordinieren Mediziner der Landeskliniken in der verwaisten Praxis. Und zwar so lange, bis seitens der Sozialversicherung eine Besetzung mit einem niedergelassenen Arzt erfolgen kann. Dr. Maria Hofmann-Schreil aus dem Spital Scheibbs und Dr. Michael Schmid aus dem Krankenhaus Korneuburg werden in der Ordination von Dr. Syrus Nikou montags und mittwochs die 4500 Patienten im Sprengel Gresten für bis zu ein Jahr mitbetreuen. Die Ordination ist damit an fünf Tagen pro Woche geöffnet. Hausbesuche werden dadurch ebenso erleichtert.