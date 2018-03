Alan Walker: Ein Leben im Zeichen der Musik

Lebensveränderung

Als Vollzeit-Computernerd fand Walker nicht nur früh Gefallen am Soundbasteln, sondern auch am Programmieren und am Grafikdesign. So war es dem findigen Teenager früh möglich, seine klanglichen Visionen auch visuell umzusetzen und damit ein Gesamtpaket zu kreieren, das einerseits von EDM-Produzenten wie K-391 und Ahrix, andererseits von klassischen Filmkomponisten wie Hans Zimmer oder Steve Jablonsky beeinflusst war. Dass ihm mit “Faded„ schon derart früh ein kommerzieller Jahrhunderthit gelang, hat Walkers Leben innerhalb kürzester Zeit massiv verändert. Noch im Jänner 2016 beendete er seine High-School-Zeit, seither führt er ein mehr oder weniger beneidenswertes Jet-Set-Leben, das ihm des Öfteren pro Tag zwei Auftritte in unterschiedlichsten Städten beschert. So begeisterte er etwa letzten Sommer die Frequency-Fans schon am frühen Nachmittag, weil abends ein Event in seiner norwegischen Heimat anstand.