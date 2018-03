Anastacia: Schlüpfrige Showeinlage am Tanzparkett

Was für die Österreicher ihr „Dancing Stars“ ist, ist für die Italiener „Ballando con le stelle“. Denn auch im TV-Programm unserer Nachbarn zeigen die Promis gerne, was sie auf dem Parkett so draufhaben. Und bei Anastacia ist das eindeutig ganz schön viel, wie sie bei ihrem Auftritt dieser Tage bewies. Im superknappen Glitzerfummel wackelte sie zunächst kräftig mit den Hüften, um danach mit einer nicht ganz jugendfreien Einlage loszulegen.