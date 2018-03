Bewohner bei Brand mit Drehleiter gerettet

Es war kurz vor 5 Uhr Früh, als die Bewohner eines Mehrparteienhauses in Innsbruck aus dem Schlaf gerissen wurden. Im vierten Stock des Hauses war ein Brand ausgebrochen. Die alarmierten Feuerwehren konnten die Flammen zwar rasch löschen, mussten aber mehrere Wohnungen im vierten Stock gewaltsam öffnen. „Schließlich hätten Personen in Not in den Wohnungen eingeschlossen sein können. Gefunden wurde zum Glück aber niemand“, heißt es von Seiten der Polizei. Ein Bewohner musste allerdings mit der Drehleiter vom Balkon gerettet werden. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in die Innsbrucker Klinik gebracht. Der entstandene Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Auch die Brandursache ist noch unklar.