Elfer verschossen - und dann gleich Rot kassiert!

Alex Mowatt von Oxford wird dieses Spiel sicherlich nicht so schnell vergessen! Zuerst ballert er einen Elfmeter an die Stange, musste sich danach den Spott von Portsmouth-Spieler Nathan Thompson anhören – daraufhin kam es zur Tätlichkeit von Mowatt. Wenige Sekunden nach seinem vergebenen Elfer musste der Kicker mit Rot vom Platz. Ein wahrer Fußball-Albtraum! Portsmouth gewann am Ende 3:0.