„TESO“: Willkommen in der Heimat der Hochelfen!

Bethesda spendiert seinem MMO „The Elder Scrolls Online“ eine neue Erweiterung. In „Summerset“ verschlägt es die Spieler in die gleichnamige neue Region, die als Heimat der Hochelfen bekannt und von allerlei Gefahren bevölkert ist. Nebst neuer Gegner und Gebiete gibt es im Add-on natürlich auch neue Fähigkeiten und Items, unter anderem einen Taschensalamander als neues Haustier. „Summerset“ erscheint am 21. Mai.