Antrag auf Dientens Skipiste

Der Regisseur und Drehbuchautor ist in Salzburg geboren und studiert an der Filmakademie Wien Regie. Gemeinsam mit seinen Kommilitonen – ein 30-köpfiges Team – wagt er sich an das Sonderprojekt. Der Titel des Kurzfilmes darf noch nicht verraten werden, die Besetzung allerdings schon: Die Hauptrollen werden die bekannten österreichischen Schauspieler Laurence Rupp, Christopher Schärf, Clemens Berndorff und Michaela Schausberger übernehmen.