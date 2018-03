Feuerinferno in Salzburg: Bauernhof zerstört

Nächtliches Drama auf einem Bauernhof in Salzburg: Die Familie des Hiasenbauer in Seekirchen musste in der Nacht auf Freitag hilflos mitansehen, wie sowohl der Stall als auch das Wohngebäude ausbrannten. Verletzt wurde niemand. Eines der Rinder war aber nicht mehr zu retten. 145 Feuerwehrmänner löschten stundenlang.