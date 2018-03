Erstmals lebenden Tiefsee-Anglerfisch gefilmt

Auf Fotos und dem Video ist ein schwangeres Weibchen zu sehen, an dem ein Zwergmännchen (im Bild unten rot markiert) angewachsen ist. „Der Anglerfisch ist eine Ikone der Tiefsee, bekannt für seine seltsame Lebensweise“, sagte die Direktorin des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts (AWI), Antje Boetius, am Freitag. „Das Tier steht für eine spektakuläre Anpassung der Natur an die Bedingungen der Tiefsee.“ Die enorm langen Flossenstrahlen bilden ein Netzwerk von sensorischen Antennen.