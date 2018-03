Uwe Scheuch steht im April erneut vor Gericht

Der Kärntner Ex-FPÖ-Politiker Uwe Scheuch muss sich ab 18. April erneut vor Gericht verantworten. Wie der Oberste Gerichtshof (OGH) bereits im Dezember entschieden hatte, wird Scheuch Untreue vorgeworfen. Nur einen Tag später, am 19. April, gibt es eine Verhandlung am OGH wegen einer anderen Geschichte. Scheuch und sein Parteifreund, Kärntens Ex-Landeshauptmann Gerhard Dörfler, bekämpfen ihre Verurteilungen in der Causa BZÖ-Wahlbroschüre.