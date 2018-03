Ratracfahrer fand toten Tourengeher

Schlimme Entdeckung für einen Pistenraupenfahrer in Pertisau: Er stieß Freitag in den Morgenstunden auf einen Mann, der tot im Schnee lag. Wie die Ermittlungen ergaben, handelt es sich um einen einheimischen Tourengeher. Der 51-Jährige aus Vomp am Vortag aufgebrochen und bereits als vermisst gemeldet worden.