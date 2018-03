Playboy-Model: „Trump versuchte, mich zu bezahlen“

Kein Tag ohne neue pikante Informationen aus dem Weißen Haus. Jetzt bringt eine angebliche Affäre mit dem Playboy-Model Karen McDougal US-Präsident Donald Trump erneut in die Bredouille: In einem Exklusiv-Interview des Senders CNN gab die Frau am Donnerstag Einzelheiten dazu preis. „Nachdem wir miteinander intim gewesen waren, versuchte er, mich zu bezahlen, und ich wusste wirklich nicht, wie ich das verstehen sollte“, sagte sie.