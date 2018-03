13 Endspiele für den BSK

Zuschauern winkt Ticket fürs ÖFB-Team

Als besonderes Zuckerl organisierte man über Partner übrigens tolle Tombolapreise fürs erste von „13 Endspielen“ Richtung Meistertitel. Als Hauptpreis winken am Samstag zwei Tickets fürs ÖFB-Länderspiel gegen Deutschland am 2. Juni in Klagenfurt. „Wir hatten zuletzt bei unserem Partner Hervis wieder einen wunderbaren BSK-Abend mit tollen Aktionen. Dabei hatten wir so viele Preise für unsere Mitglieder und Fans, dass wir beschlossen haben, einige auf die kommenden Spiele aufzuteilen“, strahlt Reiter. So können Fans zum Preis von zwei Euro für ein Tombolalos einen Besuch des Nachbarschaftsduells Österreich gegen Deutschland Anfang Juni gewinnen.