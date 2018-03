Gasser und Millauer siegen beim „Spring Battle“

„Das war mein erster Contest in dieser Saison, den ich in Österreich gefahren bin. Überall, wo ich in diesem Winter bei einem Slopestyle gestartet bin, gab es große Probleme mit dem Wetter. Hier hatten wir jetzt einen schönen Tag, der zum Glück gereicht hat, um diesen Run zu zeigen“, sagte die 26-jährige Kärntnerin erfreut.