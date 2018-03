Tirolerin von Modekette zu Unrecht gemahnt

„Weil die Jacken nicht meinen Vorstellungen entsprachen, habe ich sie zurückgeschickt“, so Silvia G., die dachte, damit sei alles erledigt. Weit gefehlt, denn Anfang des Jahres wurde Frau G. von der Modekette überraschend gemahnt. „Neben dem Rechnungsbetrag wurden acht Euro Mahngebühr gefordert“, so die Leserin weiter. Sie rief den Kundenservice an, gab die Sendungsnummer der Post durch, wurde dann aus der Leitung geschmissen. Weil kein Rückruf erfolgte, schrieb Frau G. mehrere E-Mails. Statt einer Antwort erhielt sie kurz darauf eine weitere Mahnung. Samt Ankündigung der Übergabe des Falls an ein Inkassobüro, weshalb sich die Leserin verärgert an die Ombudsfrau wandte.