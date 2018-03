Rassistische Vorfälle auf neuem Höchststand

Gerichtet sind Übergriffe auf der Straße oder Hasspostings im Internet vor allem gegen Muslime und Flüchtlinge. Zudem stellte ZARA ein „auffälliges Revival“ NS-ideologischer Versatzstücke fest: 2017 gab es deutlich mehr rassistische Beschmierungen - und sehr viele davon zeigten NS-Symbole wie das Hakenkreuz oder Nazi-Wording. Das liege wohl daran, dass mit dem Erstarken rechtspopulistischer Parteien und deren vermehrter Aufnahme in Regierungen in Europa der „rechtsgerichtete Bodensatz an die Oberfläche“ komme, meinte Schäfer.