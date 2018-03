Texas-Bomber sprengt sich selbst in die Luft

Mit blonder Perücke Paket abgegeben

Ermittler hatten den Verdächtigen anhand von Videos einer Überwachungskamera ausgemacht, die ihn am Sonntag bei der Aufgabe zweier Pakete in einem Geschäft des Zustellers FedEx in Austin zeigten. US-Medien teilten diese Bilder zuletzt auch auf Twitter. Zu sehen ist ein Mann mit blonden Haaren, vermutlich einer Perücke, der mehrere Pakete in eine FedEx-Filiale trug. Eines dieser Pakete sei in der Nacht auf Dienstag in der FedEx-Filiale in der Kleinstadt Schertz nahe San Antonio explodiert, heißt es von örtlichen Medien.