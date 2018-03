Preisgeld-Königin! Hirscher von Shiffrin besiegt

In zweierlei Hinsicht wurde der 29-Jährige in diesem Winter aber besiegt: Mit 703.000 Schweizer Franken fuhr Damen-Gesamtsiegerin Mikaela Shiffrin, die mit zwölf Rennen um eines weniger gewann als er, auch aufgrund ihrer Starts in den Speedrennen um eine Spur mehr an Preisgeld und mehr Punkte im Gesamtweltcup (1773 zu 1620) ein.