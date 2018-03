Frisches Gemüse vom Acker direkt vor die Haustür

„Eine Gemüsekiste wäre ja auch in Kärnten super“, dachte sich Bernd Mitterer, der in Lienz arbeitet und von dort früher regelmäßig eine Schachtel mit frischem Gemüse nachhause mitgebracht hat. Deshalb haben sich Bernd und seine Frau Katrin dazu entschlossen, so ein Projekt in Kärnten zu starten. Ab Mai werden Interessierte auch bei uns Gemüsekisten mit mehr als 40 verschiedenen Sorten bestellen können.