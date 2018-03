Mieten werden überall teurer, nur in Graz nicht

Die teuerste Stadt zum Wohnen ist Innsbruck mit 16,53 Euro pro Quadratmeter (plus 2,8 Prozent), gefolgt von Salzburg mit 14,59 Euro (plus 1,9 Prozent). In Linz zahlt man wie in Graz elf Euro pro Quadratmeter (plus 0,6 Prozent), in Klagenfurt zehn Euro (plus 0,1 Prozent). Ein teures Pflaster ist auch Kitzbühel – dort liegt der Quadratmeterpreis bei durchschnittlich 14,76 Euro.