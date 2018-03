Sensationell! Herzog gewinnt Gesamtwertung

Herzog hat nach dem 500-m-EM-Titel und zwei Weltcupsiegen am Saisonende ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Allerdings in Abwesenheit der japanischen Olympiasiegerin Nao Kodaira, die alle ihre sieben Rennen gewonnen, aber die letzten zwei Stationen (Erfurt und Minsk) ausgelassen hatte. In Weißrussland gelang der Wahl-Kärntnerin Herzog auch eine kleine Revanche an Erbanova, die bei den Winterspielen vor ihr auf dem Bronzerang gelandet war.