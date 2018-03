Vater klagt an: „Habe Tochter an Islam verloren“

Trennung der Eheleute vor sechs Jahren

Am 8. Juni 2005 dann ein Höhepunkt im neuen Dasein des gebürtigen Serben: Seine Tochter Karina (Name geändert) erblickte in Wien das Licht der Welt! Das Familienglück schien perfekt, Karina kam in den Kindergarten, ging danach in die Schule. Doch vor sechs Jahren folgte die Trennung der Eheleute. Milan O. verließ die gemeinsame Wohnung, seine Tochter blieb bei der Mutter. Trotz der elterlichen Turbulenzen kümmerte sich der Vater weiterhin um sein Kind, stand in regelmäßigem Kontakt mit ihm und traf es auch.