Wenn Kurz und Haslauer zum 30er gratulieren

Sonntag war es, also schon einmal ein guter Beginn. Dominik Landertinger, ein Biathlet, 4tune (könnte man mit Glück übersetzen), ein deutscher Rapper und Stefan Schnöll wurden an diesem 13. März 1988 geboren. Sie tragen daher das Sternzeichen der Fische.

In den Single-Charts stand an diesem Tag „Tell it to my heart“ von Taylor Dayne an der Spitze. Schnölls Mutter Walpurga war so überglücklich wie die gesamte Familie und draußen beim „Webersdorfer“ in Wals, der berühmten Backhendlstation, die Oma Walpurga Berger 1969 übernommen hatte, musste alles weiter gehen. Täglich außer Montag und Dienstag von 11 bis 22 Uhr.