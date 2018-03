Fleischhauer hängt Verbotsschild auf: „Nur Gag“

Nachdem ein Fleischhauer in der Schweiz mit einem Verbotsschild für Muslime an seiner privaten Eingangstür für Aufregung gesorgt hatte, meldete sich der Geschäftsbesitzer zu Wort. Das Schild mit der Aufschrift „Wir müssen draußen bleiben“, das daneben zwei Muslime als Piktogramm zeigt, sei bloß ein Scherz gewesen. Das in Kritik geratene Schild wurde mittlerweile entfernt. Anzeige wurde trotzdem erstattet.