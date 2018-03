Truppenbesuch im Pulverfass Naher Osten

Unsere Soldaten sind bestens motiviert, die Kommandanten hervorragend informiert – Österreichs Blauhelmkontingent im Libanon ist professionell aufgestellt. So lautet das Resümee von Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) bei seinem Truppenbesuch am Donnerstag. Derzeit stehen 180 Soldaten an den Grenzen zu Israel und Syrien im Einsatz.