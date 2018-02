Kunasek am Balkan: Keine Reduktion der Truppe

„Unsere Leute sind motiviert, sie leisten Großartiges und genießen hohe Anerkennung der Bevölkerung!“ Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) zog nach dem Truppenbesuch am Balkan eine positive Bilanz. Im Kosovo und auch in Bosnien informierte er sich über die Sicherheitslage in der Sorgenregion vor unserer Haustüre. Fazit: Es werde zu keiner Reduktion der Truppe kommen.