Grabner trifft bei höchstem Saison-Sieg der Devils

Für New Jersey war es der zweite Auswärtssieg gegen ein Top-Team in Folge. Damit überholen die Devils in der Tabelle wieder die Columbus Blue Jackets mit Thomas Vanek und liegen derzeit in der Eastern Conference auf dem ersten Wildcard-Platz. Columbus war am Mittwoch spielfrei. Es war der höchste Sieg der Devils in dieser Saison und gleichzeitig die höchste Heimniederlage der Golden Knights, die im Oktober 2017 ihren Spielbetrieb aufnahmen.