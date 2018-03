Mutter erwürgt: Sohn (28) wird ausgeliefert

Der Verdächtige, bei dem seit rund einem Jahr psychische Auffälligkeiten bemerkt worden waren, befand sich in Bayern in einer psychiatrischen Einrichtung. Auch in Oberösterreich soll er in eine forensische Abteilung eines Spitals eingeliefert werden, teilte Ebner mit. Weiters will die Staatsanwaltschaft ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag geben, um eine Geisteskrankheit und die Schuldfähigkeit zu prüfen. Danach wird entschieden, ob ein Strafverfahren eingeleitet oder ein Antrag auf Einweisung gestellt wird.