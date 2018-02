Grausame Details: So tötete er seine eigene Mutter

Der 28-Jährige wurde eine Stunde nach der Tat in Bayern festgenommen. Bei der Kriminalpolizei Passau schilderte er den Tathergang. Demnach hatte der Mann, der in Nürnberg wohnt und Informatik studiert, seine Mutter im Innviertel besucht. Nach dem Tod des deutschen Vaters waren die beiden Söhne in Deutschland geblieben, die Frau zog nach Oberösterreich und baute im Innviertel ein Haus.