Landwirt ließ Rindern Ketten einwachsen

Staatsanwalt: „Tiere sind nicht nur ein Stück Fleisch!“

Bezüglich des Herausreißens der Kette bot das Gericht dem Angeklagten eine Diversion durch Zahlung einer Strafe in der Höhe von 360 Euro an. Der Staatsanwalt sprach sich dagegen aus. Einerseits solle nicht der Eindruck entstehen, dass Tiere nur ein „Stück Fleisch“ seien. Andererseits halte der Beschuldigte weiterhin Tiere in Ketten. Zudem habe es 2015 einen ähnlichen Vorfall gegeben. Der 55-Jährige nahm die Diversion an. Vom Vorwurf der Tierquälerei durch Einwachsen der Ketten wurde er freigesprochen. Der Angeklagte sei damals gehandicapt gewesen, erklärte Richter Beneder. Zudem habe bei einem späteren Lokalaugenschein der Polizei alles gepasst. Die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab, das Urteil ist nicht rechtskräftig.