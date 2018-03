Merkel zum vierten Mal zur Kanzlerin gewählt

Merkel regiert seit November 2005

Die 63-jährige CDU-Vorsitzende Merkel regiert Europas größte Volkswirtschaft seit November 2005. In ihrer ersten und dritten Amtszeit stand sie ebenfalls an der Spitze einer „schwarz-roten“ Großen Koalition. Lediglich in der Legislaturperiode 2009-2013 reichten die Sitzzahlen im Parlament für ein „schwarz-gelbes“ Bündnis mit den ihrer Partei ideologisch eigentlich näher stehenden Liberalen (FDP).