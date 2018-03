Freispruch für Jugendbetreuer

Der ehemalige Leiter einer Tiroler Jugendorganisation saß schon im September am Innsbrucker Landesgericht auf der Anklagebank. Die Vorwürfe gegen den 50-Jährigen wogen schwer. Ein elfjähriger Bub gab an, von ihm sexuell missbraucht worden zu sein. Der Angeklagte wies jede Schuld von sich. Weil sich das Kind in seinen eigenen Aussagen immer wieder widersprach und die Kindheit des Buben durchaus problematisch sei, wurde die Verhandlung vertagt, um ein jugendpsychiatrisches Gutachten einzuholen.