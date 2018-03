25 Mal Lkw-Blockabfertigung für 2018 fixiert

Instrument hat sich bewährt

Die Politik reagierte und kündigte für Tage wie diese in Zukunft eine Lkw-Blockabfertigung an der Grenze bei Kufstein an. Die 1. Lkw-Blockabfertigung fand dann am 4. Oktober 2017, einem Tag nach dem Staatsfeiertag in Deutschland statt. „Wir haben um 5 Uhr in der Früh gestartet und maximal 300 Lkw pro Stunde über die Grenze gelassen. Und das hat sich voll und ganz bewährt“, erinnert sich Markus Widmann, Leiter der Polizei-Verkehrsabteilung.