Chlorgasaustritt in Hallenbad: Schule gesperrt!

„Das war ein Selbstläufer“

Um 7.40 Uhr waren die Schulräume wieder geöffnet. Doch die Nachricht von der gesperrten Schule hatte sich unter den älteren Schülern so schnell verbreitet, dass etliche wieder heimgingen und schließlich in der Neuen Mittelschule unterrichtsfrei gegeben wurde. „Das war ein Selbstläufer“, berichtete der Bürgermeister, doch ihm und auch dem Direktor sei Vorsicht lieber, als dass etwas passiert. Die jüngeren Volksschüler, die aufgrund des großen Einzugsgebietes oft schon um 7 Uhr in der Schule sind, warteten im nahen Nationalparkzentrum auf den Unterrichtsbeginn, der pünktlich um 8 Uhr erfolgte.