Frische Millionen für die Sportwelt Graz-Liebenau

Stadt Graz und Land Steiermark investieren 13,5 Millionen Euro. Aus dem ersten Sanierungspaket in Höhe von 25 Millionen Euro für die Eishalle und das Stadion wurden 3,1 Millionen Euro noch nicht verwendet – sie fließen in das aktuelle Paket. Drei Millionen Euro schießt das Land zu, den Rest, also 7,4 Millionen Euro bringt die Stadt Graz auf. Für Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und den Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl sind die nun geplanten Maßnahmen Meilensteine sowohl für das Sportland Steiermark als auch die Sportstadt Graz.