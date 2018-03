Hochfilzen als Übungs-Stützpunkt für 550 Soldaten

Das Österreichische Bundesheer übernimmt dabei die führende Rolle. In der Initiative sollen bereits vorhandene Ressourcen gemeinsam genutzt werden, ein internationaler Erfahrungsaustausch über den Einsatz im Gebirge erfolgen und Techniken der Gebirgsausbildung und des Gebirgskampfes standardisiert werden. Insgesamt beteiligen sich an der gemeinsamen Ausbildung neben Österreich weitere sieben Nationen. In die Übung eingebunden sind somit Gebirgssoldaten aus Belgien, Bulgarien, Deutschland, Polen, Slowenien und Tschechien sowie zusätzlich auch Militärbeobachter aus den USA.