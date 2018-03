Drogen im Wert von einer Million Euro geschmuggelt

Anonymer Hinweis brachte Ermittlungen ins Rollen

Die Kriminalisten nahmen im Herbst 2017 die Ermittlungen in diesem Fall auf, nachdem ein anonymer Hinweis eingegangen war. Demnach soll in Wattens von einer dieser Personen Kokain verkauft worden sein. „Sehr rasch ergab sich der Verdacht, dass diese Person Teil einer kriminellen Vereinigung ist, deren Chef - ein 41 jähriger in Italien lebender Albaner - die Drogen und den Transport mit unterschiedlichen Kurieren organisieren soll“, heißt es in einem Pressebericht der Polizei.