Derby-Time: Wattens kann, der FC Wacker muss!

Zehn Wochen Vorbereitung sollten genügen. Oder, Herr Silberberger? „Ja, nach der Seuche der letzten Wochen sind alle kribbelig, dass es endlich los geht.“ Irrfahrten (Camp), leere Kilometer (FAC), Absagen, daraus resultierende Änderungen des Trainings-Plan und der -Inhalte – das Nervenkostüm des Wattens-Trainers und der Mannschaft wurde arg strapaziert. Vermutlich auch zu ihrem Jahres-Auftakt: Denn drei Niederlagen in Folge sind in den grün-weißen Köpfen eingebrannt. „Aber vielleicht können wir dieses Mal wieder überraschen.“ Vor allem mit dem System – denn Thomas Silberberger hat neben dem neuen 3-4-3 auch ein 5-4-1 zur Auswahl. „Wir müssen die Schnelligkeit und das Umschaltspiel der Innsbrucker in den Griff bekommen, bei eigenen Ballverlusten richtig reagieren.“