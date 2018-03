Mutter von „Dschihad-Mädchen“: „Tochter lebt“

„Sie ist immer noch in Syrien“

Und tatsächlich soll es ein Lebenszeichen der jungen Frau geben, die vor vier Jahren Österreich verließ, um in den „Heiligen Krieg“ zu ziehen. „Meine Tochter lebt. Sie ist immer noch in Syrien“, so die Mutter der jungen Frau im Interview. „Sie erzählt, dass es ihr gut geht und ich mir keine Sorgen machen soll.“