Orbans Minister „wollte Wiener nicht beleidigen“

Sein Aufruf aus Wien habe vor allem den Ungarn gegolten. Noch bestünde die Möglichkeit, mit der Parlamentswahl am 8. April zu verhindern, dass Ungarn ein Einwanderungsland wird, so der Kanzleramtsminister, der mit seinem auf Facebook veröffentlichten Video am Mittwoch für Empörung gesorgt hatte. Er behauptete, Wien sei infolge der Zuwanderung schmutzig und unsicher geworden. Um die Wogen zu glätten, stellte Lazar die in dem Clip transportierte Botschaft als seine Privatmeinung dar. Es habe sich um einen privaten Aufenthalt gehandelt, im Rahmen dessen er das Video aufgezeichnet habe. Die darin enthaltenen Aussagen seien „nicht die offizielle Position Ungarns“. Das habe Lazar Blümel auch telefonisch versichert, teilte das Büro des österreichischen Ministers mit.