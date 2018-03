Orban-Minister entsetzt über Wiens Veränderungen

„Die christlichen Österreicher sind von hier weggezogen“

Das Video zeigt Lazar im Wiener Bezirk Favoriten, wo es bekanntlich einen hohen Anteil von Zuwanderern gibt. „Die weißen, christlichen Österreicher sind von hier weggezogen und die Einwanderer haben die Kontrolle über diesen Stadtteil übernommen. Vor 20 Jahren lebte ihr kein einziger Migrant“, behauptete Lazar. Bekanntlich sagt eine Studie vom Vienna Institute of Demography an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften voraus, dass im Jahr 2046 jeder dritte Wiener ein Muslim ist. Laut Lazar stelle sich die Frage, wie es in ungarischen Städten aussehen werde, sollten die Einwanderer auch in seinem Land hereingelassen werden. „Wenn ja, ist eine ähnliche Entwicklung wie in Wien nicht mehr aufzuhalten“, so Lazar.