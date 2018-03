So klingt Österreichs Lied für den Song Contest

„Austria, twelve Points!“ Diesen Satz würde Österreichs Song-Contest-Hoffnung Cesar Sampson heuer gern so oft wie möglich hören. Ob die Chancen gut stehen? Am Freitag wurde jedenfalls das Lied präsentiert, mit dem der Linzer uns beim 63. ESC, der im Mai in Lissabon stattfindet, vertreten wird. Hören Sie bei uns in „Nobody But You“ rein und stimmen Sie ab: Ist der Song top oder flop?