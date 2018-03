Heather Locklear: „Ich werde euch erschießen“

Die Polizisten waren von Locklears Bruder zum Anwesen gerufen worden. Als sie das Haus erreichten, sahen sie, wie der Star mit seinem Partner kämpfte. Ihr Freund erlitt sichtbare Verletzungen. Als die Polizisten die Schauspielerin in Gewahrsam nehmen wollten, soll diese um sich getreten und dabei drei Beamte getroffen haben. Daraufhin wurde sie in Handschellen abgeführt und für Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Es ist nicht das erste Mal, dass die Ex-“Melrose Place“-Darstellerin mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Bereits im September 2008 wurde sie aufgrund von Alkohol- und Drogenmissbrauchs am Steuer verhaftet.